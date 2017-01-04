Жители уцелевших подъездов в Шахане смогут вернуться в свои квартиры

Сегодня в Шахане прошли похороны погибших под завалами дома. Во время панихиды аким Шахтинска Сержан Аймаков ответил на вопросы журналистов и местных жителей. По его словам, модульная котельная будет построена на спонсорские средства.

Ожидается, что окончательное заключение будет готово в ближайшие дни. Между тем, имея на руках предварительную оценку, власти приняли решение о строительстве модульной котельной контейнерного типа возле дома.

«Эксперты Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИРР) дали предварительную оценку состояния дома в пос. Шахан. Согласно их выводам, несущие конструкции первых трех подъездов работоспособны, то есть подлежат дальнейшей эксплуатации. Сейчас специалисты изучают состояние несущих конструкций в подъезде № 4, где произошел взрыв котла», — сообщила пресс-служба акима области.

«Мы открыли спонсорский счет, собираем деньги. Мы котельную восстановим. Она будет модульная, размещаться в контейнере — не в подвале. Поставим отдельно. В течение 4−5 дней мы ее установим. За счет фонда», — сказал глава города.

По его сведениям, всего в Шахане установлено 14 котлов автономной системы отопления, из них только два — модульных, остальные размещены в подвальных помещениях. Все они содержатся за счет жителей. При этом зарплата кочегара составляет порядка 30 тысяч тенге в месяц. Никакого внешнего контроля за состоянием оборудования и квалификацией нанятых домкомами кочегаров нет, признал аким Шахтинска.

«В доме, где произошел взрыв, котел, по нашим сведениям, менялся несколько раз. По имеющейся информации, первый установили в конце 90-х годов. Потом меняли, последний установили года 3−4 назад», — добавил он.

Градоначальник заверил, что вопрос строительства централизованной котельной будет решен, но не смог назвать точные сроки начала работ.

«В начале 90-х годов, когда Шахан был большим поселком городского типа, здесь жили порядка 28 тыс человек, была большая централизованная котельная. Но после произошел экономический упадок, здесь на сегодняшний день осталось около 8 тыс. человек.

В это время котельная уже не могла существовать, как раньше. В конце 90-х люди начали устанавливать вот эти котлы самостоятельно в каждом доме. Жители сами собирали средства на покупку котла и угля, — прокомментировал Аймаков. — Вопрос о строительстве котельной впервые подняли в 2005 году. В 2013 году из областного бюджета были выделены средства, была разработана ПСД. Цена вопроса — 2,8 млрд. тенге по тем временам. Сегодня эта смета будет актуализирована. Аким области эту проблему знает и возьмёт на личный контроль. Только так можно решить проблему".

Жители поселка просят власти ускорить строительство централизованной котельной и обратились к депутатам Мажилиса.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.

Причины ЧС в Шахане расследует межведомственная комиссия. По предварительным данным, чрезвычайное происшествие случилось вследствие неисправной работы автоматической системы отопления.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. По информации акимата, в доме проживало 118 человек, в обрушившемся подъезде — 25 жильцов.