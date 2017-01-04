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20:42 (мск), источник: Новости Воронежа

Генпрокуратура проверит программу капремонта домов в Воронежской области

Поручение дал президент России Владимир Путин.

В среду, 4 января, президент Владимир Путин поручил генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства при формировании региональных программ капремонта в многоквартирных домах. В их число входит и Воронежская область. О поручении сообщается на сайте Кремля.

«В том числе в части, касающейся принятия решений в отношении домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов и являющихся объектами культурного наследия», — сообщается в поручении главы государства.
Отвечать за выполнение будет лично генпрокурор Юрий Чайка. Доклад Путину нужно будет представить до 1 октября 2017-го.

Отметим, президент страны ранее поручил кабмину к 1 марту 2017 года установить критерии очередности проведения капремонта с учетом износа.

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