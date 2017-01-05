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06:59 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года № 48, текст которого официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

В соответствии с документом, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 российских рублей до 123,66 российских рублей.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО «Мозырский НПЗ составит Br0,51 за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица -Адамова Застава — Br6,96, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» — Br0,43, по маршруту Речица — Броды Br1,02.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель — Полоцк — ОАО «Нафтан» — 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО «Нафтан» — 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 61,36 российских рублей.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

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