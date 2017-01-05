Белоруссия поднимет тарифы на транзит нефти

Таким образом, тарифы вырастут на 7,7 процента. Они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

В частности, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава вырастет с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 до 123,66 рубля за тонну нетто.

29 декабря зампред правительства Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Минск рассчитывает договориться с Москвой по нефтегазовому спору не позднее первого квартала 2017 года. 8 декабря вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что Москва ждет от Белоруссии погашения долга за газ, который поставлялся в 2016 году.

29 ноября замминистра энергетики России Кирилл Молодцов отмечал, что Россия и Белоруссия стремятся урегулировать спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря.

В сентябре Россия и Белоруссия в очередной раз не смогли договориться о цене на газ. Разногласия возникли в начале года. Тогда премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая цена для Белоруссии).

Россия планировала поставлять в 2016—2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако график на третий квартал 2016 года был снижен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.