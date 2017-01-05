Хабаровский край превысил план по выпуску молоди лососевых в реки
60 млн штук выпустили 7 рыбозаводов.
60 млн штук выпустили 7 рыбозаводов.
В Хабаровском крае в прошлом году рыбоводными заводами было выпущено в реки 62,7 млн штук молоди лососевых видов рыб, что на 2% превысило плановые показатели. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном комитете рыбного хозяйства, этой работой в крае занимаются семь предприятия.
Из них три — государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в
Также в Хабаровском крае постепенно развивается товарная аквакультура. Так, в 2015 году компания «Акватика» начала выращивание морских деликатесов в бухте Бяуде в