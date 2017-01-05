Хабаровский край превысил план по выпуску молоди лососевых в реки

В Хабаровском крае в прошлом году рыбоводными заводами было выпущено в реки 62,7 млн штук молоди лососевых видов рыб, что на 2% превысило плановые показатели. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном комитете рыбного хозяйства, этой работой в крае занимаются семь предприятия.

Из них три — государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. «Кроме того, в регионе набирает обороты и искусственное разведение осетровых видов рыб. В прошлом году Анюйский рыбоводный завод превысил план сразу на 35,5 процентов, выпустив в Амур 0,67 млн штук молоди осетров», — отметили в комитете.