Казахстанцы тратят на продукты, как жители Нигерии и Камеруна

Статистики посчитали, что 43% дохода семьи казахстанцы тратят на еду, сообщает 31 канал.

Согласно мировой статистике наши траты на продукты равны тем, что делают жители Алжира, Камеруна, Кении и Нигерии. Тогда как в США и Сингапуре лишь эти расходы составляют лишь 6% от зарплаты. И это казахстанцы ещё экономят.

Старший кассир супермаркета в Костанае Татьяна Самойлова говорит, что средний чек на покупки составляет 15 тысяч тенге. «Закупают в основном социальные продукты. Дорогих продуктов особо не покупают, так как сейчас кризис, и не все могут это позволить», — говорит сотрудница супермаркета.

В комитете по статистике подсчитали, что в месяц человеку требуется около 6 кг мяса и мясопродуктов. Это самый дорогой продукт в корзине казахстанцев — в среднем выходит около 10 тысяч тенге. На овощи казахстанцы тратят около 3000 тенге, фрукты — 5000 тенге, макароны и крупы обходятся в 2000 тенге в месяц.

Кроме этого, в каждодневном рационе человека есть ещё молоко, хлеб, масло и сахар. В среднем на питание одного человека в месяц выходит примерно 30 тысяч тенге.

Экономисты считают, что столь высокие траты на продукты питания говорят о неправильных акцентах в экономике государства. «Если мы будем от сырьевой направленности страны избавляться и постепенно переходить к экспорту именно готовых продуктов к потреблению и внутри себя эти продукты употреблять, то, естественно, уровень жизни населения будет расти», — считает доктор экономических наук Сансызбай Жиентаев.