Казахстан внесли в список лучших туристических направлений 2017 года

Как отмечает издание, в 2017 году в столице Казахстана пройдет международная выставка EXPO-2017. Тема выставки — «Энергия будущего».

В публикации также упоминается об обилии роскошных отелей в Астане, которые открылись в последние годы. Не оставляют без внимания авторы рейтинга и горы Тянь-Шань, включенные в 2016 году в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рейтинг состоит из 52 мест, первое место в рейтинге занимает Канада, второе — Чили и третье — Индия. Замыкает список Япония.

Казахстан — единственная страна постсоветского пространства, вошедшая в список.