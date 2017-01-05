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07:34 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстан внесли в список лучших туристических направлений 2017 года

Американская газета The New York Times определила 52 места в мире, которые рекомендуется посетить в 2017 году. В список вошел и Казахстан, который расположился на 26 месте, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отмечает издание, в 2017 году в столице Казахстана пройдет международная выставка EXPO-2017. Тема выставки — «Энергия будущего».

В публикации также упоминается об обилии роскошных отелей в Астане, которые открылись в последние годы. Не оставляют без внимания авторы рейтинга и горы Тянь-Шань, включенные в 2016 году в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рейтинг состоит из 52 мест, первое место в рейтинге занимает Канада, второе — Чили и третье — Индия. Замыкает список Япония.

Казахстан — единственная страна постсоветского пространства, вошедшая в список.

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