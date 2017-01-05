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07:30 (мск), источник: Kazinform

Бизнесменов Казахстана обвинили в экспорте кыргызских товаров под своим брендом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Предприниматели из Казахстана продают в Великобритании кыргызские шарфы под своим брендом. Об этом сообщает Tazabek.

Источник: Kazinform

В материалах Министерства экономики Кыргызстана сообщается, что определенным спросом пользуются изделия кыргызского народного творчества, например, шелково-войлочные шарфы, поставляемые и распространяемые частными предпринимателями из Казахстана, которые представляют эти изделия в качестве казахстанских.

Также, по данным ведомства, экспорт кыргызской фасоли осуществляется в Великобританию через турецкие компании.

В материалах ведомства говорится, что одним из механизмов продвижения кыргызских товаров на рынки запада является широкое участие производителей Кыргызстана на международных ярмарках, проводимые в Великобритании, а также в других европейских странах, а также заблаговременное (минимум за полгода) приглашение потенциальных закупщиков на ярмарки и выставки в Кыргызстан.

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