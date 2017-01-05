Бизнесменов Казахстана обвинили в экспорте кыргызских товаров под своим брендом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Предприниматели из Казахстана продают в Великобритании кыргызские шарфы под своим брендом. Об этом сообщает Tazabek.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Предприниматели из Казахстана продают в Великобритании кыргызские шарфы под своим брендом. Об этом сообщает Tazabek.
В материалах Министерства экономики Кыргызстана сообщается, что определенным спросом пользуются изделия кыргызского народного творчества, например,
Также, по данным ведомства, экспорт кыргызской фасоли осуществляется в Великобританию через турецкие компании.
В материалах ведомства говорится, что одним из механизмов продвижения кыргызских товаров на рынки запада является широкое участие производителей Кыргызстана на международных ярмарках, проводимые в Великобритании, а также в других европейских странах, а также заблаговременное (минимум за полгода) приглашение потенциальных закупщиков на ярмарки и выставки в Кыргызстан.