Бизнесменов Казахстана обвинили в экспорте кыргызских товаров под своим брендом

В материалах Министерства экономики Кыргызстана сообщается, что определенным спросом пользуются изделия кыргызского народного творчества, например, шелково-войлочные шарфы, поставляемые и распространяемые частными предпринимателями из Казахстана, которые представляют эти изделия в качестве казахстанских.

Также, по данным ведомства, экспорт кыргызской фасоли осуществляется в Великобританию через турецкие компании.

В материалах ведомства говорится, что одним из механизмов продвижения кыргызских товаров на рынки запада является широкое участие производителей Кыргызстана на международных ярмарках, проводимые в Великобритании, а также в других европейских странах, а также заблаговременное (минимум за полгода) приглашение потенциальных закупщиков на ярмарки и выставки в Кыргызстан.