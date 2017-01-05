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09:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Более 500 жилых домов капитально отремонтировали в Хабаровском крае за год

Регион занял одну из лидирующих позиций в ДФО по объемам капремонта.

Хабаровск, 5 января, AmurMedia.

Привести в порядок 510 многоэтажек удалось в регионе за минувший год. Это почти в пять раз больше, чем в предыдущем. По объемам ремонтируемого жилья субъект занял лидирующие строчки в ДФО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства края.

В краевом министерстве ЖКХ напомнили, что все ремонты ведутся за счет платежей собственников, которые они ежемесячно отчисляют в специально созданную некоммерческую организацию «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае». Эта структура полностью контролирует ход работ — составляет планы ремонтов, нанимает подрядчиков, следит за качеством, производит оплату. Также немалую роль в схеме административного управления играет федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Госкорпорация ежегодно оказывает региону финансовую поддержку, дает рекомендации. Так, в прошлом году Фонд выделил Хабаровскому краю 10 млн рублей. Эти средства позволили отремонтировать общее имущество в 9 многоквартирных домах села Лермонтовка Бикинского района, г. Амурска и Вяземского, а также в 8 домах, переданных муниципалитетам министерством обороны РФ.

Нарастить объемы ремонтируемого жилья позволила и активная позиция населения. За последние три года существенно выросла собираемость платежей. В настоящее время этот показатель достиг 81%. Более 90% домов формируют свои сборы на счетах Регионального оператора. С 2014 года население перечислило в Фонд капремонта многоквартирных домов свыше 1,6 млрд. рублей.

«Граждане стали осознавать преимущества сотрудничества с Фондом капремонта. Региональный оператор обеспечивает сохранность платежей, самостоятельно решает весь спектр организационных вопросов. Он же несет полную ответственность за качество выполненных работ. Это выгодно собственникам», — пояснили в краевом министерстве ЖКХ.

Что касается 2017 года, то, как уточнили в ведомстве, окончательный план на этот период еще формируется. Первые работы начнутся примерно в апреле, как только потеплеет. Фондом капитального ремонта уже заключено 34 договора. Предполагается, что в новом сезоне будет отремонтировано не менее 500 многоэтажек. Всего же в краевой программе капремонта, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится свыше 7,7 тысяч многоквартирных домов, где необходимо выполнить работы.

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