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09:01 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге укрепился на фоне стабилизации цен на нефть

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 января 2017 года составил 332,57 тенге.

Источник: Reuters

По сравнению с утренней сессией 4 января (334,67/$1) нацвалюта укрепилась на 2,1 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Отметим, что цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, так как инвесторы следят за выполнением договоренностей о сокращении добычи сырья. По состоянию на 11:00 аст стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась до 56,33 долларов за баррель.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 332 тенге за доллар США, максимальный — 333,40 тенге, курс закрытия — 332 тенге. Объем торгов по доллару составил 70 млн 650 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 131.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 5 января на 11:00 составляет 334,9 тенге, Алматы — 335 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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