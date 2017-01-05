«Нафтогаз» посчитал необходимым привлечь к управлению ГТС Украины европейскую компанию

«Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС — ИФ) является привлечение европейской компании (…) Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется», — сказал он эфире «5 канала» в среду вечером.
По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявили только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.
Коболев напомнил, что в случае реализации «Газпромом» проектов строительства двух ниток «Турецкого потока» и «Северного потока-2» Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.
«По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу», — сказал он.
В то же время глава «Нафтогаза» отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к увеличению стоимости транзита для Европы.
«Второй шаг будет тяжелым для европейцев. Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ (идущий по обходным потокам — ИФ) из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению», — пояснил Коболев.
Как сообщалось, кабинет министров Украины в ноябре 2016 года решил создать ПАО «Магистральные газопроводы Украины» в рамках разделения НАК «Нафтогаз Украины» по направлениям деятельности. По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время ПАО «Укртрансгаз» для транспортировки газа, должно быть передано «МаГУ» в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м.