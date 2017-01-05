«Нафтогаз» посчитал необходимым привлечь к управлению ГТС Украины европейскую компанию

«Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС — ИФ) является привлечение европейской компании (…) Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется», — сказал он эфире «5 канала» в среду вечером.

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявили только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

Коболев напомнил, что в случае реализации «Газпромом» проектов строительства двух ниток «Турецкого потока» и «Северного потока-2» Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.

«По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу», — сказал он.