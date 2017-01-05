В Омске в 2017 году планируют завершить долгострои 300-летия

Теперь областные власти говорят, что деньги из федерального бюджета поступят в 2017 году, и строительство всех четырёх объектов будет-таки завершено.

На достройку левобережной поликлиники на 1000 посещений, которая имеет 70% готовности, в бюджете Омской области предусмотрены расходы в объёме 31,3 млн руб., сообщает портал областного правительства. В соответствии с заявкой регионального минстроя из федерального бюджета ожидается поступление 128,6 млн руб.

Хирургический стационар городской детской клинической больницы № 3 имеет 97% готовности, и его обещали ввести в строй в минувшем году. Однако и тут срок сдачи объекта — 2017-й.

В первом квартале 2017 года областные власти ждут от федерации 113,9 млн руб. на реконструкцию здания страхового общества «Саламандра» под размещение омского филиала Эрмитажа.

Завершение реконструкции здания театра «Галёрка» запланировано на 4-й квартал 2017 года, хотя объект готов на 75%. Для его ввода в эксплуатацию необходимо выполнить отделку фасадов и внутренних помещений, смонтировать оборудование зала и сцены.