Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
В СБУ ответили на слова Ле Пен о законности присоединения Крыма
Как отмечали Новый год в СССР
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
11:44 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске в 2017 году планируют завершить долгострои 300-летия

Поликлиника на Левобережье, детский стационар в больничном городке, омский филиал «Эрмитажа» и многострадальный театр «Галёрка» — сдача этих объектов переносилась не раз.

Источник: Аргументы и факты

Теперь областные власти говорят, что деньги из федерального бюджета поступят в 2017 году, и строительство всех четырёх объектов будет-таки завершено.

На достройку левобережной поликлиники на 1000 посещений, которая имеет 70% готовности, в бюджете Омской области предусмотрены расходы в объёме 31,3 млн руб., сообщает портал областного правительства. В соответствии с заявкой регионального минстроя из федерального бюджета ожидается поступление 128,6 млн руб.

Хирургический стационар городской детской клинической больницы № 3 имеет 97% готовности, и его обещали ввести в строй в минувшем году. Однако и тут срок сдачи объекта — 2017-й.

В первом квартале 2017 года областные власти ждут от федерации 113,9 млн руб. на реконструкцию здания страхового общества «Саламандра» под размещение омского филиала Эрмитажа.

Завершение реконструкции здания театра «Галёрка» запланировано на 4-й квартал 2017 года, хотя объект готов на 75%. Для его ввода в эксплуатацию необходимо выполнить отделку фасадов и внутренних помещений, смонтировать оборудование зала и сцены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стеклоомывающую жидкость с метанолом нашли в Иркутской области
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
Молодежная сборная России не смогла выйти в финал ЧМ по хоккею
Филиппины готовы к совместным военным учениям с РФ
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь