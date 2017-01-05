Строители выполнили половину всех работ по установке свай моста в Крым

«На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. “Экватором” стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр — 1420 мм, толщина стенки — 40 мм», — говорится в сообщении.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50%, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40%.

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — рассказал заместитель начальника упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

По его словам, к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских — от трех трубосвай.