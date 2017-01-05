Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Как отмечали Новый год на Руси
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Канада вышла в финал МЧМ, Россия сыграет за бронзу со Швецией
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
12:55 (мск), источник: РИА Новости

Строители выполнили половину всех работ по установке свай моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства моста через Керченский пролив выполнены на 50%, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. “Экватором” стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр — 1420 мм, толщина стенки — 40 мм», — говорится в сообщении.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50%, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40%.

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — рассказал заместитель начальника упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

По его словам, к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских — от трех трубосвай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Bloomberg: США приняли за «российские кибератаки» украинскую программу
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Россия сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь