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11:32 (мск), источник: Actualitati.md

В столичных супермаркетах обнаружили более 300 килограмм испорченных продовольственных продуктов

В результате проверок, которые в декабре провели сотрудники Центра общественного здоровья, в столичных супермаркетах обнаружили 348 килограмм продовольственных продуктов непригодных к употреблению, а также ряд других нарушений, допущенных экономическими агентами.

Источник: Reuters

Всего был проверен 31 торговый пункт. Сотрудники Центра общественного здоровья констатировали, что в отделах кулинарии продукция продается без соответствующей маркировки, отсутствует информация о сроке годности скоропортящейся продукции, для приготовления блюд приобретается сырье без маркировки 73 килограмма 800 грамм мяса и рыбы.

Кроме того, было обнаружено 69 килограмм готовой к употреблению продукции с истекшим сроком годности. Также в торговых пунктах нарушали технологический процесс приготовления продукции, в некоторых местах были выявлены антисанитарные условия, использовались продукты, запрещенные Минздравом, и не проводились медицинские и санитарные проверки.

В результате сотрудники Центра общественного здоровья запретили продажу продукции, приготовленной в ненадлежащих условиях, запретили к употреблению 348 килограмм 364 грамма продовольственных продуктов, а также выписали предписания по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, было составлено 18 протоколов на администраторов супермаркетов по статье 276 Кодекса о правонарушениях, а также 9 протоколов на ответственных лиц по статьям 80 (2) и 81 Кодекса о правонарушения.

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