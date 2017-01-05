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11:38 (мск), источник: Интерфакс

В Москве появится две новых «зонных» железнодорожных станции

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Принято решение о строительстве дополнительных конечных станций на Горьковском и Киевском направлениях железных дорог, сообщил «Интерфаксу» в четверг заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Достигнуто соглашение с АО “РЖД” о строительстве двух дополнительных зонных станций на Горьковском направлении — “Карачарово” и Киевском направлении “Аминьевская” железных дорог. Это будут конечные станции для части поездов, таким образом существенно разгрузятся крупные железнодорожные вокзалы, расположенные в центральной части города», — сказал он.

Всего на радиальных направлениях железных дорог в Москве согласовано строительство шести новых станций. «Помимо двух зонных станций, планируется построить еще два дополнительных остановочных пункта — “Минская” и “Санино” на Киевском направлении. Также планируется размещение дополнительных железнодорожных платформ “Ховрино II” на Октябрьской железной дороге и “Остафьево” на перегоне “Щербинка” — “Силикатная” на Курском направлении МЖД», — отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что строительство дополнительных платформ на радиальных направлениях создаст для пассажиров новые, удобные маршруты и разгрузит существующую сеть общественного транспорта.

Заммэра подчеркнул, что сегодня, помимо интеграции радиальных направлений с Московским центральным кольцом, ведется проектирование и строительство более чем 200 км железных дорог на территории Москвы.

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