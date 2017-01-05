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13:11 (мск), источник: Интерфакс

В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Россия, как ожидается, поставит в 2017 году на экспорт вооружение и военную технику на сумму около 14 млрд долларов, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Прогноз на 2017 год — около 14 млрд долларов», — сказал он.

Прошлой осенью такую же информацию об ожидаемом экспорте вооружений в 2017 году сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Александр Фомин.

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«14 млрд (долларов)», — сказал он «Интерфаксу» на форуме «Армия-2016», отвечая на вопрос об экспорте вооружения и военной техники по итогам 2016 года. «Примерно такие же цифры на ближайший год», — сказал тогда Фомин.

В декабре 2016 года помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин сообщил, что итоги 2016 года в сфере военно-технического сотрудничества для России в целом успешные, несмотря на то, что год был сложным из-за западных санкций. «Серьезные санкции коснулись почти всех игроков системы ВТС. В этих реалиях весь комплекс военно-технического сотрудничества успешно работал», — сказал он.

В феврале прошлого года в интервью «Интерфаксу» Кожин заявил, что США являются главным конкурентом России в сфере торговли оружием, обе страны идут «нога в ногу» в сфере разработки перспективных вооружений.

6 сентября 2016 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил на форуме «Армия-2016», что портфель заказов «Рособоронэкспорта», единственного в России госпосредника по экспорту вооружений, превышает $46 млрд.

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