Губернатор Волгоградской области обсудил схему движения транспорта

В совещании приняли участие руководители профильных ведомств администраций города и региона, а также ОГИБДД УМВД России по Волгограду. Они обсудили схему движения транспорта, в том числе общественного, и пешеходов на отдельных участках дороги. Так, внести изменения предлагают на Самарском разъезде, проспекте им. Жукова, Комсомольском путепроводе, а также на пересечении улицы 7-я Гвардейская и проспекта им. Ленина.

— Необходимо проработать все эти вопросы до марта текущего года, чтобы затем перейти к организации движения потоков по измененной схеме, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.