В Молдове запретили выдавать бесплатные пластиковые пакеты
С 1 января в магазинах Молдовы запрещена бесплатная раздача пластиковых пакетов, за исключением очень тонких пластиковых пакетов.
С 1 января в магазинах Молдовы запрещена бесплатная раздача пластиковых пакетов, за исключением очень тонких пластиковых пакетов.
Запрет вводится в целях предотвращения образования отходов, а также во избежание загрязнения окружающей среды.
Оговорено также, что с 1 января 2018 г. вводятся новые, более строгие требования к производству и составу упаковки.
В то же время, с 1 января 2020 г. вступит в силу положение закона об отходах, предусматривающее создание Центра по управлению опасными отходами.