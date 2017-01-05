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13:33 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове запретили выдавать бесплатные пластиковые пакеты

С 1 января в магазинах Молдовы запрещена бесплатная раздача пластиковых пакетов, за исключением очень тонких пластиковых пакетов.

Запрет вводится в целях предотвращения образования отходов, а также во избежание загрязнения окружающей среды.

Оговорено также, что с 1 января 2018 г. вводятся новые, более строгие требования к производству и составу упаковки.

В то же время, с 1 января 2020 г. вступит в силу положение закона об отходах, предусматривающее создание Центра по управлению опасными отходами.

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