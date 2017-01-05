В Молдове вступил в силу Закон об IT-парках

В частности, резиденты IT-парков будут платить единый налог в размере 7% с доходов с продаж, который включит в себя и заменит налог на прибыль от предпринимательской деятельности, налог на доход от зарплаты, взносы соцстрахования с работодателей и работников, обязательные страховые взносы медстрахования, местные налоги, налог на недвижимость и дорожные сборы.

Минимальная сумма единого налога, взимаемого с резидентов информационно-технологических парков, будет определяться ежемесячно на каждого работника и составлять 30% среднемесячной зарплаты по экономике, прогнозируемой на налоговый период соответствующего налога.

В IT-парках могут осуществляться следующие виды деятельность: деятельность по программированию программного обеспечения по заказу (программное обеспечение, ориентированное на клиента); выпуск компьютерных игр; выпуск прочего программного обеспечения; управление компьютерным оборудованием; обработка данных, управление сайтами и связанные с этим виды деятельности; деятельность веб-порталов; консультационные услуги в области информационных технологий; другие виды деятельности в области информационных технологий.

IT-парки могут быть, в том числе, «виртуальными». Граждане смогут работать в них из собственных офисов, находящихся на территории страны, после регистрации в качестве резидента и принятия всех обязательств, предусмотренных законом.

Закон об информационно-технологических парках регулирует процесс создания и деятельности IT-парков, нацелен на создание предпосылок для стимулирования развития индустрии информационных технологий путем создания рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

Закон был разработан с целью создания необходимых предпосылок для повышения развития индустрии информационных технологий, а также для реализации конкурентной бизнес-среды в Молдове на региональном уровне, в соответствии со Стратегией повышения конкурентоспособности IT-индустрии в 2015 — 2021 гг.