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14:59 (мск), источник: Noi.md

В Молдове вступил в силу Закон об IT-парках

В Молдове с 1 января 2017 г. вступил в силу Закон об информационно-технологических парках, который предусматривает создание первых IT-парков, действующих в виртуальном режиме, и предоставление их резидентам различных привилегий и налоговых льгот, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

В частности, резиденты IT-парков будут платить единый налог в размере 7% с доходов с продаж, который включит в себя и заменит налог на прибыль от предпринимательской деятельности, налог на доход от зарплаты, взносы соцстрахования с работодателей и работников, обязательные страховые взносы медстрахования, местные налоги, налог на недвижимость и дорожные сборы.

Минимальная сумма единого налога, взимаемого с резидентов информационно-технологических парков, будет определяться ежемесячно на каждого работника и составлять 30% среднемесячной зарплаты по экономике, прогнозируемой на налоговый период соответствующего налога.

В IT-парках могут осуществляться следующие виды деятельность: деятельность по программированию программного обеспечения по заказу (программное обеспечение, ориентированное на клиента); выпуск компьютерных игр; выпуск прочего программного обеспечения; управление компьютерным оборудованием; обработка данных, управление сайтами и связанные с этим виды деятельности; деятельность веб-порталов; консультационные услуги в области информационных технологий; другие виды деятельности в области информационных технологий.

IT-парки могут быть, в том числе, «виртуальными». Граждане смогут работать в них из собственных офисов, находящихся на территории страны, после регистрации в качестве резидента и принятия всех обязательств, предусмотренных законом.

Закон об информационно-технологических парках регулирует процесс создания и деятельности IT-парков, нацелен на создание предпосылок для стимулирования развития индустрии информационных технологий путем создания рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

Закон был разработан с целью создания необходимых предпосылок для повышения развития индустрии информационных технологий, а также для реализации конкурентной бизнес-среды в Молдове на региональном уровне, в соответствии со Стратегией повышения конкурентоспособности IT-индустрии в 2015 — 2021 гг.

Планируется, что реализация на практике закона позволит активизировать бизнес в сфере IT, увеличить в эту отрасль приток иностранных инвестиций, которые, в целом, дадут новый толчок развитию IT-индустрии, ориентированной, в основном, на создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, предназначенных для экспорта.

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