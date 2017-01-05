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14:21 (мск), источник: УНИАН

Мининформполитики ликвидировало телеканал иновещания УТР

Министерство информационной политики сообщило о ликвидации украинского государственного канала иновещания УТР (ТРК Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание»), на базе которого было создано государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины».

Источник: УНИАН

Об этом говорится в указе Мининформполитики № 51 от 26 декабря 2016 года, опубликованном в газете «Голос Украины» 5 января.

«Государственная телерадиокомпания Всемирная служба “Украинское телевидение и радиовещание” прекращает свою деятельность путем ликвидации. Исходя из этого, устанавливаем срок для заявления требований кредиторами в течение двух месяцев со дня публикации сообщения», — отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о системе иновещания Украины, который был принят Верховной Радой 8 декабря. Данный закон определил, что систему государственного иновещания Украины составят государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины», созданное в октябре 2015 года, и Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

В рамках «Мультимедийной платформы иновещания» в сентябре 2015 года вместо государственного канала иновещания УТР стартовал телеканал UATV, который вещает с трех спутников: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 и имеет собственный канал в YouTube. По состоянию на сегодня канал иновещания UATV транслируется в кабельных сетях Молдовы, Эстонии, Азербайджана, Польши, Дании, Израиля, Грузии, Латвии.

С целью скорейшего запуска телеканала по всему миру глава Мининформполитики Юрий Стець в октябре-декабре 2015 года представил «Мультимедийную платформу иновещания Украины» послам Канады, Австралии, Египта, Турции, Кипра, Израиля, Греции, Болгарии и ряда других стран, а также руководству Всемирного конгресса украинцев.

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