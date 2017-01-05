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14:39 (мск), источник: Kapital.kz

Распродается оборудование нашумевшего завода по переработке мусора

Казкоммерцбанк продает заложенное ранее оборудование мусороперерабатывающего завода, который торжественно был открыт в Алматы в 2007 году.

Источник: Kapital.kz

Цена, по которой планируется реализовать оборудование, — чуть более 1,6 млрд тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Так, банк намерен продать оборудование по приемке, сортировке и прессованию твердых бытовых отходов, производства Испании. Также он намерен реализовать «промывочный завод для использования пленки или для использованных HDPE бутылок. Это оборудование немецкое». Также планируется продать и другое итальянское оборудование.

Годовая мощность оборудования составляет 450 тыс. тонн в год, при условии 14-ти часовой эксплуатации в день при использовании его 24 дня в месяц. «Оборудование выполнено по самым современным и безопасным для экологии европейским технологиям», — подчеркивается на сайте Казкома.

Напомним, в декабре 2007 года торжественно в Алматы был открыт мусороперерабатывающий завод. Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов было начато в июле 2006 года в рамках реализации муниципальной программы,. Программа была направлена на снижение нагрузки на городской полигон и улучшение работ по очистке улиц Алматы. На тот момент подчеркивалось, что этот завод не имел аналогов в Казахстане и Средней Азии. Проект реализовывался при поддержке акимата горда и компании ТОО «Вторма-Экология». Завод был построен за счет кредита Казкома в сумме 28 млн евро.

Предполагалось, что окупаемость проекта составит 4,5 года. Также звучали заявления, что завод сможет перерабатывать весь объем городского мусора.

Похоже, что завод по переработке ТБО вряд ли запустят. Еще в 2015 году в компании по перевозке ТБО АО «Тартып» отметили, что «запустить небольшой пилотный проект по мусоропереработке не получится, потому что даже пилотный проект потребует колоссальной суммы инвестиций, сотни миллионов долларов». «Например, первый мусоросортировочный завод, построенный в Алматы еще при акиме Алматы Викторе Храпунове (который ушел с поста в 2004 году. — Ред.), приказал долго жить. Сейчас не знают, что с этим балластом делать, он стоит 240 млн тенге государственных денег. Второй завод, который был построен по частной инициативе, коммерческие интересы той же казахстанской барахолки уже победили, его фактически вытеснили, он уже не может работать», — подчеркнул председатель правления по финансовым вопросам «Тартып» Диас Сарсенов.

Он рассказал, почему у частного мусороперерабатывающего завода, который финансировался Казкомом, возникли проблемы из-за неграмотных расчетов денежных потоков. «В то время (начало 2000-х. — Ред.) был низкий тариф за вывоз ТБО — 100 тенге, но при этом были определенные дотации из бюджета. Как только дотации из бюджета закончились, завода не стало. И сейчас сердце кровью обливается, на металлолом продают его шикарное оборудование, по 20 тенге за килограмм. Мы сейчас уговариваем владельцев завода, чтобы они подождали с продажей, что мы постараемся найти покупателя. Но они говорят, что на месте завода будет базар», — пояснил он в 2015 году.

Ранее он подчеркивал, что Казком продал завод. «Мы ведем переговоры, и нам предлагают хоть завтра заплатить деньги и демонтировать оборудование. Мы ранее специально приглашали испанских специалистов, которые являются поставщиками этого оборудования. Они осмотрели оборудование и сообщили, что оно идеальное, даже нет 5% амортизации. Понятно, что ранее (когда завод стал не нужен. — Ред.) кем-то были украдены кабеля, компьютерные блоки управления. Но, по словам испанцев, если добавить 5 млн долларов, то завод после обновления будет шикарно работать. В любом случае этот завод нужно переносить на территорию, свободную от жилых помещений, то есть со свободной санитарной зоной. Оборудование придется ремонтировать. Испанцы, которые приезжали, говорят, что демонтаж оборудования займет порядка трех месяцев, это будет стоить порядка 500 тыс. долларов. Монтаж займет также три месяца и обойдется в сумму порядка 500 тыс. долларов», — поделился Диас Сарсенов в декабре 2015 года.

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