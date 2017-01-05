В ЮКО открылся бесплатный магазин для малоимущих
В посёлке Коксайек Толебийского района открылся социальный магазин, в котором малоимущие слои населения могут брать продукты и одежду бесплатно, пишет otyrar.kz.
В посёлке Коксайек Толебийского района открылся социальный магазин, в котором малоимущие слои населения могут брать продукты и одежду бесплатно, пишет otyrar.kz.
Магазин работает уже месяц, продукты всем желающим выдают по суточной норме. В ежедневную корзину вошли: молоко, хлеб, сыр, масло, сладости и прочее.
Нуждающимся в тёплой одежде семьям выделили отдельный прилавок, где можно выбрать качественную зимнюю одежду.
Товары для магазина собирают сообща, отдельные люди приносят одежду, другие ежедневно поставляют в магазин продукты питания.
Неподалёку от магазина «Рахмет» основатели планируют открыть зону семейного отдыха для детей — тоже бесплатную. Основатель магазина Мадина Ермаханбетова рассказала, что изначально идея была сделать социальный магазин, в котором бы товары выставлялись ниже себестоимости, однако передумать её заставила трогательная история.
«Мы сначала хотели просто открыть пункт, думали, сделать товары просто ниже себестоимости. И вот перед Новым годом пришла к нам девочка лет пяти, и попросила передать письмо Дедушке Морозу. Малышка протянула 140 тенге за доставку. У меня сердце сжалось, так
Мадина Ермаханбетова отметила, что после успеха затеи, подобный магазин планируется и в областном центре региона. В конце сентября 2016 года, открылся бесплатный магазин при мечети в Кокшетау. Сам магазин работает на средства мечети и спонсорскую помощь неравнодушных горожан.
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