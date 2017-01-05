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14:50 (мск), источник: Интерфакс

Доллар упал ниже 60 рублей впервые с конца июля 2015 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Доллар США в ходе торгов на «Московской бирже» 5 января упал ниже 60 руб./$1, впервые с конца июля 2015 года, на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть и «тонкого» рынка в межпраздничный период.

Источник: Reuters

К 14:15 по Москве курс доллар опустился до 59,97 руб./$1 (-49 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом опустился до 62,91 руб./EUR1 (-45,75 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 47,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,29 рубля.

Доллар оказался на 68,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 90,11 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», укрепление рубля к доллару и евро в первой половине торгов 5 января связано с относительной стабильностью на мировых нефтяных площадках, где колебания нефтяных цен, хотя и проходят в широких диапазонах, но сохраняют стабильно высокие уровни. При этом низкая ликвидность рынка в межпраздничный период, так называемый тонкий рынок, также способствует тому, что курс доллара можно легко сдвинуть в ту или иную сторону. Поскольку в настоящее время преобладают позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли легко загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, считают аналитики.

Нефть плавно подрастает в четверг днем в ожидании публикации официальных данных о запасах нефти в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 по Москве, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения — на 2 млн баррелей.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 по Москве подорожал на 0,34% — до $56,65 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени также на 0,34% — до $53,44 за баррель. Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%, до $53,26 и $56,46 за баррель соответственно.

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