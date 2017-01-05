Доллар на черном рынке подорожал в покупке, но подешевел в продаже

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со средой курс американской валюты в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже наоборот — снизился на 41 копейку. 04 января 2017 года доллар предлагали купить по 27,25 грн, продать — по 29,25 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 05 января 2017 года составляет 26,69 грн/доллар.

Напомним, курс доллара вырос до максимума за последние 14 лет к большинству мировых валют.