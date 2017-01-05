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15:45 (мск), источник: Actualitati.md

На молдавских таможнях увеличено количество сотрудников

На таможнях Молдовы существенно увеличено количество сотрудников для того, чтобы справиться с увеличившимся пассажиропотоком.

Источник: РИА "Новости"

Только на пункте перехода границы Леушень — Албица количество путешественников на этой неделе выросло в два раза. Большинство едут в Румынию, в горы, где и встретят Рождество по старому стилю, передаетgolos.md.

Отмечается увеличение потока путешественников на пункте перехода Леушень. Это вызвано тем, что граждане решили отметить праздники за пределами страны. Пограничная полиция справляется с потоком, используют всю имеющуюся технику, и на пять человек увеличило количество инспекторов. Всего в смене работаем по 15 — 16 человек, — сообщил глава подразделения пограничной полиции Виктор Чуботару.

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