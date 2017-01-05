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15:31 (мск), источник: РИА Новости

На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Решение Национального банка Украины снизить сумму наличных расчетов для физлиц до 1,8 тысячи долларов положительно скажется на выводе экономики из тени и позволит оздоровить финансовую систему, заявили в четверг в пресс-службе министерства экономического развития и торговли страны.

Источник: РИА Новости

Нацбанк Украины с 4 января снизил сумму наличных расчетов для физических лиц в течение одного дня со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен (с 5,5 тысячи долларов до 1,8 тысячи долларов). Регулятор рассчитывает, что нововведение обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот, а также сузит сферу использования наличных и ускорит развитие банковского сегмента.

«Детенизация будет происходить в результате уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономразвития отмечают, что после введения ограничения уменьшение уровня теневой экономики на начальном этапе оценивается в пределах 4%.

«Решение не затронет интересы простых людей, поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тысяч гривен. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизацию также трудно переоценить», — сказал первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По данным Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4% меньше показателя соответствующего периода 2015 года.

Комментарии
1
Владимир Пацак
Как-как? Хаттабыча и трох тебе-дох....
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