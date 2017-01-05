Транспорт Минска столкнулся с трудностями из-за циклона Axel
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Похолодание и снегопады привели к некоторым трудностям в работе общественного транспорта Минска, сообщили Sputnik в КТУП «Минсктранс».
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Похолодание и снегопады привели к некоторым трудностям в работе общественного транспорта Минска, сообщили Sputnik в КТУП «Минсктранс».
Циклон Аксель (Axel) принес в республику снегопады и резкое похолодание. Изменение погодных условий сказалось и на графике движения общественного транспорта в столице.
Так,
По последним данным, более 400 единиц техники чистят снег в Минске. К уборке снега привлечены активисты БРСМ, студенты и сотрудники организаций. Активнее обычного вынуждены работать и эвакуаторы — не все машины справляются с таким падением температур.
Синоптики прогнозируют похолодание вплоть до начала следующей недели. Уже в субботу, по прогнозам Гидромета, столбики термометров могут опускаться ниже -32°С.