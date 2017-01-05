Транспорт Минска столкнулся с трудностями из-за циклона Axel

Циклон Аксель (Axel) принес в республику снегопады и резкое похолодание. Изменение погодных условий сказалось и на графике движения общественного транспорта в столице.

Так, из-за технически неисправных личных автомобилей минчан сразу в нескольких районах Минска останавливались троллейбусы — в том числе № 22, 4, 7, 9, 13, 14 и других. Движение некоторых удалось восстановить, другие троллейбусы и автобусы направляют в объезд проблемных участков дорог.

По последним данным, более 400 единиц техники чистят снег в Минске. К уборке снега привлечены активисты БРСМ, студенты и сотрудники организаций. Активнее обычного вынуждены работать и эвакуаторы — не все машины справляются с таким падением температур.

Синоптики прогнозируют похолодание вплоть до начала следующей недели. Уже в субботу, по прогнозам Гидромета, столбики термометров могут опускаться ниже -32°С.