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15:55 (мск), источник: Sputnik.by

Транспорт Минска столкнулся с трудностями из-за циклона Axel

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Похолодание и снегопады привели к некоторым трудностям в работе общественного транспорта Минска, сообщили Sputnik в КТУП «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Циклон Аксель (Axel) принес в республику снегопады и резкое похолодание. Изменение погодных условий сказалось и на графике движения общественного транспорта в столице.

Так, из-за технически неисправных личных автомобилей минчан сразу в нескольких районах Минска останавливались троллейбусы — в том числе № 22, 4, 7, 9, 13, 14 и других. Движение некоторых удалось восстановить, другие троллейбусы и автобусы направляют в объезд проблемных участков дорог.

По последним данным, более 400 единиц техники чистят снег в Минске. К уборке снега привлечены активисты БРСМ, студенты и сотрудники организаций. Активнее обычного вынуждены работать и эвакуаторы — не все машины справляются с таким падением температур.

Синоптики прогнозируют похолодание вплоть до начала следующей недели. Уже в субботу, по прогнозам Гидромета, столбики термометров могут опускаться ниже -32°С.

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