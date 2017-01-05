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16:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Доходы жителей Воронежской области в декабре выросли на 16%

Финансовый университет при правительстве РФ рассчитал индекс потребительской активности россиян.

Рост доходов населения Воронежской области в декабре 2016 года составил 15,8%, сообщили аналитики Финансового университета при правительстве РФ в четверг, 5 января. Регион занял в России 29 место из 73 по этому показателю.

Наибольший рост доходов эксперты отметили в Северной Осетии, Ямало-Ненецком автономном округе, Новгородской, Тамбовской и Новосибирской областях. Аутсайдерами рейтинга стали Чеченская республика (доходы снизились на 2,9%) и республика Марий Эл (произошло снижение на 1,9%).

Аналитики учли изменения потребительской активности населения в сферах развлечений, недвижимости, транспорта, туризма. Они также оценили готовность жителей брать кредиты, покупать страховые полисы, искать работу, отдыхать вне дома и эмигрировать. Кроме того, исследователи оценили уровень продажи новых легковых автомобилей, производства и потребления электроэнергии.

Эксперты отметили, что потребительские настроения в декабре «нельзя назвать слишком уж оптимистичными». К положительным тенденциям рынка они отнесли небольшой рост спроса на бытовую технику и интереса к покупке валюты, очевидно, связанный с предстоявшими праздниками. Значительно увеличился спрос россиян на покупку продовольствия в сетевых супермаркетах различных ценовых категорий, что подтверждает рост доходов граждан в декабре.

В то же время потребительская активность в части отдыха вне дома практически осталась на уровне ноября, что не характерно для предпраздничного периода. Заметно снизился интерес к приобретению новых и подержанных автомобилей, недвижимости, страхованию. Упало число тех, кто готов подать в суд на страховые компании в связи с недостаточным уровнем выплат или низким качеством сервиса.

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