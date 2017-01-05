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19:34 (мск), источник: Publika.md

В 2016 году в государственный бюджет перечислили на 11% процентов больше

Налоговые перечисления в национальный публичный бюджет в прошлом году превысили 27 с половиной миллиардов леев. Это на 11 процентов больше, чем в 2015-м.

Источник: Publika.md

Местных налогов и сборов перечислили свыше чем на три миллиарда, или почти на 12 с половиной процентов больше, чем годом ранее. В бюджет социального страхования собрали свыше 9-ти с половиной миллиардов или на восемь процентов больше. В Фонд обязательного медицинского страхования перечислили три миллиарда леев Это на 14 процентов больше, чем годом ранее.

В структуре госбюджета налоговые поступления почти достигли в прошлом году 62 процентов.

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