В 2016 году в государственный бюджет перечислили на 11% процентов больше

Местных налогов и сборов перечислили свыше чем на три миллиарда, или почти на 12 с половиной процентов больше, чем годом ранее. В бюджет социального страхования собрали свыше 9-ти с половиной миллиардов или на восемь процентов больше. В Фонд обязательного медицинского страхования перечислили три миллиарда леев Это на 14 процентов больше, чем годом ранее.

В структуре госбюджета налоговые поступления почти достигли в прошлом году 62 процентов.