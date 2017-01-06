Топ-10 самых дорогих сделок с белорусской недвижимостью в 2016 году

Первое место с огромным отрывом от всех занял актив известного бизнесмена Юрия Чижа, который был реализован за 74,7 млн долларов. Речь идет о Торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» площадью 77487,9 кв. м., которые были проданы Юрием Чижом 10 июня.

Несмотря на то, что белорусский рубль в 2016 году показал удивительную, не свойственную для него устойчивость, все многомиллионные сделки по купле-продаже недвижимости в Беларуси по-прежнему фиксировались в основном в долларах. Крупные игроки игнорировали даже евро, что, впрочем, не удивительно, учитывая ситуацию в Европе.

Второе место опять же досталось активу Юрия Чижа, Торговому центру ProStore на Каменногорской, 5. Более 27 тыс. кв.м. торговых площадей были реализованы за 40,4 млн рублей (почти 21 млн долларов на день сделки).

Третье место, заняла складская недвижимость Минска. Речь идет о многофункциональном помещении по пер. Монтажников. Здесь 5913 кв. м. были реализованы в декабре за 9,5 млн рублей (4,8 млн долларов на день сделки).

Четвертое место досталось помещению «БПС-Сбербанка», расположенному в жилом доме по ул. Чкалова, 18/1. В канун Нового года 3675 кв.м. были проданы за чуть более 4 млн долларов.

Пятое место занял торговый центр по ул. Одинцова, 20, 2417 кв. м. которого в июле ушедшего года были проданы за 3,81 млн рублей, что по курсу дня сделки составляет 1,9 млн долларов.

Шестое место досталось известной в Минске кафе-кондитерской «Салодкi Фальварак», расположенному по ул. М. Танка, 2. В феврале ушедшего года 524 кв.м. в центре Минске были проданы за 1,68 млн долларов. Это опять же актив, теперь уже тоже бывший, Юрия Чижа. По предварительной информации, на месте кафе-кондитерской разместится в будущем «Макдональдс».

На седьмом месте идут торговые помещения на 3478 кв. м., расположенные на ул. Голодеда, 15. Это торговые помещение старого советского образца, занимающие весь первый этаж жилого дома. таких помещений на Голодеда, кстати, очень много. Наверное именно поэтому они были проданы всего за 1,56 млн долларов.

Восьмое место занимает региональная недвижимость. Это административный центр, расположенный в Гродно по ул. М. Горького 89А. Здесь 1425 кв.м. офисных помещений были проданы за 1,35 млн долларов.

Девятое место опять же занимает Минск. Вернее, административное здание с автоцентром и помещениями общественного назначения, расположенное по ул. Платонова, 20Б. Здесь административные помещения общей площадью более 1320 кв.м. были проданы за 1,2 млн долларов.

Десятое место досталось опять же досталось административным помещениям, площадью 559 кв.м. на ул. Пушкина, 43А, которые были проданы в апреле за 1,11 млн долларов.