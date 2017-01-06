Российскую армию усилят новыми соединениями и частями ракетных войск

По его словам, в составе РВиА Сухопутных войск планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружений бригад.

«В целях наращивания боевого состава Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск к 2021 году дополнительно будут сформированы ряд соединений и частей», — сообщил журналистам начальник РВиА Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд

Он также отметил, что в 2016 году завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества.

В реактивные подразделения, отметил военачальник, продолжают поступать системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель. Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С», способным работать в ночное время и в сложных метеорологических условиях, его боеприпасы пробивают броневую защиту всех современных танков.

«На сегодняшний день большая часть этих соединений уже имеют на своем вооружении ракетный комплекс “Искандер-М”, и этот процесс продолжается в плановом порядке. Поставка комплекса полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для его размещения», — сказал Матвеевский.