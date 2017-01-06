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01:44 (мск), источник: Интерфакс

Российскую армию усилят новыми соединениями и частями ракетных войск

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Несколько новых соединений и частей появятся в составе Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск в ближайшие четыре года, сообщает в пятницу российское военное ведомство.

«В целях наращивания боевого состава Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск к 2021 году дополнительно будут сформированы ряд соединений и частей», — сообщил журналистам начальник РВиА Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, в составе РВиА Сухопутных войск планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружений бригад.

Ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями - в полтора-два раза выше имеющихся.
Михаил МатвеевскийГенерал-лейтенант, начальник РВиА Вооруженных сил РФ
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Он также отметил, что в 2016 году завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества.

В реактивные подразделения, отметил военачальник, продолжают поступать системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель. Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С», способным работать в ночное время и в сложных метеорологических условиях, его боеприпасы пробивают броневую защиту всех современных танков.

«На сегодняшний день большая часть этих соединений уже имеют на своем вооружении ракетный комплекс “Искандер-М”, и этот процесс продолжается в плановом порядке. Поставка комплекса полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для его размещения», — сказал Матвеевский.

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