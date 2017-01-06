Перинатальный центр в Норильске планируют достроить до конца года
С 3 января возобновились
С 3 января возобновились
На объекте работают 95 человек. После новогодних праздников количество рабочих планируется увеличить до двухсот. Об этом рассказали в
Строители используют современное оборудование, например, специальные прогревочные ленты и противоморозные добавки для бетона. Это позволяет соблюдать технологию монолитного строительства при низких температурах.
«Строители многих объектов в Красноярском крае досрочно закончили каникулы и приступили к работе. Это и объекты Универсиады-2019, и перинатальный центр в Норильске. Несмотря на суровую морозную погоду,
Ранее неоднократно сообщалось, что сроки строительства перинатального центра в Норильске срывались. Так, «сначала сложные погодные условия, а затем финансовые проблемы» подрядчика не позволили приступить к интенсивным работам. Объект должны были сдать в эксплуатацию 1 декабря 2016 года.
Кроме того,
Возводимое в Норильске здание будет шестиэтажным с общей площадью 22 600 кв. м. В новом перинатальном центре на 110 коек будут размещаться: родовое отделение на 5 индивидуальных залов, операционный блок, отделения патологии беременности и выхаживания новорожденных, а также послеродовое отделение на 50 коек.
Контракт на право строительства перинатального центра на севере Красноярского края стоимостью более 2,1 млрд рублей был подписан с московской фирмой — ОАО «Инженерный центр ЕЭС».