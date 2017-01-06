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09:37 (мск), источник: Интерфакс

Нефть слабо подешевела после скачка накануне

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Нефть слабо дешевеет в пятницу после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

Источник: AP 2016

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 по московскому времени опустилась на $0,1 (0,18%) — до $56,79 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,43 (0,76%) — до $56,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) — до $53,68 за баррель. Контракт подорожал на $0,5 (0,94%) — до $53,76 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник.

Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

Договор ОПЕК

Как сообщалось, 30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.

Однако эксперты также отмечают риск того, что нефтяной рынок быстро изменит направление, если государства ОПЕК не смогут сократить добычу в запланированном объеме.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти за прошедшую неделю на 7,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов — на 10,1 млн баррелей.

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