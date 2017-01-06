Минтрас намерен восстановить более 70 километров национальных трасс и свыше 300 км дорог

Более 70 км национальных трасс, а также свыше 300 км местных дорог намерено восстановить в этом году Министерство транспорта. На эти цели из Дорожного фонда выделят более миллиарда 400 миллионов леев.

В этом году продолжат ремонт дорог, начатый в 2016-ом. В то же время, вокруг населенных пунктов Порумбены, Бахмут и Оргеев построят и отремонтируют объездные дороги. Восстановят и трассу Вулканешты — Слобозия Маре.