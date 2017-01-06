Минтрас намерен восстановить более 70 километров национальных трасс и свыше 300 км дорог
Более 70 км национальных трасс, а также свыше 300 км местных дорог намерено восстановить в этом году Министерство транспорта.
Более 70 км национальных трасс, а также свыше 300 км местных дорог намерено восстановить в этом году Министерство транспорта.
Более 70 км национальных трасс, а также свыше 300 км местных дорог намерено восстановить в этом году Министерство транспорта. На эти цели из Дорожного фонда выделят более миллиарда 400 миллионов леев.
В этом году продолжат ремонт дорог, начатый в 2016-ом. В то же время, вокруг населенных пунктов Порумбены, Бахмут и Оргеев построят и отремонтируют объездные дороги. Восстановят и трассу Вулканешты — Слобозия Маре.
«На объездной дороге Оргеева мы планируем разделить полосы встречного движения. Продолжим ремонт 300 километров дорог, который финансируют Европейский инвестбанк, Европейский банк реконструкции и развития и Еврокомиссия. Планируем к октябрю 2017 закончить строительство объездной дороги города Унгены», — сообщил
Ремонту подлежат и национальные трассы.
«Мы также планируем улучшить техническое состояние двух национальных трасс — М2 и М3, таким образом на некоторых участках допустимая скорость составит от 90 до 110 километров в час», — добавил Виталий Рапча.
Начнется ремонт и 300 километров местных дорог.
«Что касается местных дорог, в этом году начнем строительство первого коридора Онишканы — Селиште — Охринча. Он соединит дорогу R1 с дорогой R21», — сказал
В прошлом году отремонтировали примерно 200 километров дорог. На некоторых участках работы затягиваются. За это восемь компаний понесут наказание. Всего в стране десять тысяч километров национальных дорог.