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11:45 (мск), источник: Ежедневник.by

«Белавтодор» стал акционерным обществом

РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в открытое акционерное общество.

Источник: Ежедневник.by

Статус ОАО создает холдингу новые возможности в применении организационных и финансовых инструментов поддержки и развития его экспортной деятельности.

Государственная регистрация ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» осуществлена 4 января 2017 года. 100% акций общества находятся в собственности Республики Беларусь, в управлении Госкомимущества. Уставный фонд составляет 132 432 300 (Сто тридцать два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста) белорусских рублей.

Распоряжением президента от 9 июля 2016 года было поручено завершить преобразование республиканского унитарного предприятий «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» в открытое акционерное общество в 2016 году, сообщила пресс-служба Государственного комитета по имуществу.

ОАО создано в результате проведенных работ по преобразованию в соответствии с приказом Минского городского территориального фонда государственного имущества от 30 декабря 2016 года № 101.

Государственная регистрация открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» осуществлена 4 января 2017 года.

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Согласно Уставу новообразованного ОАО, перед обществом поставлены следующие задачи: обеспечение и координация экспортной деятельности дочерних компаний и создание условий для выхода холдинга «Белавтодор» на внешние рынки, продвижение бренда «Белавтодор» как на внутреннем так и на внешнем рынке; совершенствование в дочерних компаниях системы организации производства за счет оптимизации затрат, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники; обеспечение определенного законодательством порядка распоряжения имуществом Общества и дочерних компаний; участие в совершенствовании правового регулирования в области дорожной деятельности.

Получение статуса ОАО создает дополнительные возможности в применении недоступных до этого организационных и финансовых инструментов поддержки и развития экспортной деятельности холдинга «Белавтодор. Расширяет возможности для привлечения новых источников финансирования для развития дочерних компаний и выстраивания отношений с международными финансовыми структурами. В частности, дает юридически обоснованное право участвовать «Белавтодору» в реализации проектов государственно — частного партнерства на стороне частного партнера.

Уже в ближайшем будущем планируется начать предметные переговоры с потенциальными партнерами и финансовыми организациями по совместному участию в пилотном ГЧП-проекте реконструкции автомобильной дороги М-10: Граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, км 109,9 — км 184,5.

Органами управления ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган — генеральный директор, избираемым наблюдательным советом общества. Контрольным органом является ревизионная комиссия.

Сбалансированность в принятии решений, четкая регламентация сфер ответственности и распоряжения имуществом обусловлены применением отработанных на практике инструментов управления в ОАО с привлечением представителей государства.

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