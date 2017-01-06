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11:55 (мск), источник: Publika.md

В одном из сёл все учреждения начали отапливаються биомассой

Публичные учреждения в селе Карпинены Хынчештского района сменили традиционные источники отопления на возобновляемые. Везде установили котлы на биомассе.

Источник: Publika.md

Увидев преимущества возобновляемой энергии, все больше жителей села начинают отапливать свое жилье биотопливом. А недавно мэра населенного пункта пригласили в Европейский парламент, чтобы он рассказал историю успеха села.

Первые котлы на биомассе установили в местной гимназии и детском саду. Произошло это в 2012 году.

«Сначала местные граждане были недовольны, сопротивлялись. Никто не верил, что солома может дать тепло», — сказал мэр села Карпинены Ион Кэрпиняну.

До перехода на биотопливо, учреждения отапливались углем. По словам администрации детсада, теперь расходы на отопление значительно снизились.

Более того, котлы автоматизированы, и не требуют постоянного наблюдения. Упростилась и работа котельщика.

«Раньше было трудно, все делал своими руками. Тащил уголь на второй этаж, чистил печи, выносил золу, и обратно», — рассказал котельщик Андрей Щербет.

Строительство котельной стало возможным в рамках проекта Энергия и биомасса. Перешёл на возобновляемые источники отопления и Центр семейных врачей соседнего села. Последовали и другие проекты.

«Нам удалось убедить Фонд социальных инвестиций Молдовы выделить два котла для дома культуры и гимназии в селе Хоржешты, затем на собственные средства построили еще две котельни, в мэрии и детском саду», — сообщил мэр села Карпинены Ион Кэрпиняну.

Вскоре такие котлы стали популярны и среди жителей села Карпинены. Установил себе такой и Олег Тулбу.

«Все, и в городах, и в селах, говорят, что отапливать газом дорого. На такой дом надо 20 тысяч в месяц», — сказал житель села Карпинены Олег Тулбу.

«На разжигание огня уходит 15 минут. Всё автоматично. Не нужны ни спички, ничего другое».

Несколько частных компаний тоже перешли на биотопливо. Про удачный переход на котлы на биомассе в Карпиненах говорили в декабре в Европейском парламенте.

«Господин Йоханнес Хан был доволен успехами Молдовы в этой области. Он пожелал, чтобы и Грузия, и Украина, которые зависят от энергоресурсов из других стран, переняли этот опыт», — сказал мэр села Карпинены Ион Кэрпиняну.

Такими котлами в Карпиненах отапливаются сейчас шесть учреждений и более 50 частных домов.

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