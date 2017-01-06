32,5 млрд рублей выплатили вкладчикам Татфондбанка

Также сейчас ведется работа с юрлицам, которые в отличие от вкладчиков не имеют права на получение возмещения. На горячую линию минэкономики РТ за время ее работы обратились 877 предпринимателей, обслуживавшихся в Татфондбанке и Интехбанке. Из них половину интересовала возможность получения микрозайма на льготных условиях.

Сейчас «Фонд поддержки предприниимательства РТ» подготовил несколько предложений для получения микрозайма. Пока поступило 66 заявок на 124,3 млн рублей.

Напомним, процентная ставка по микрозайму составляет 5% годовых. Они выдаются на срок до трех лет клиенту банка, приостановившего операционную деятельность, на оплату по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, зарплату сотрудникам, оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, пополнение оборотных средств.

При сумме микрозайма до 300 000 рублей требуется только поручительство собственников бизнеса. При сумме микрозайма до 600 000 руб. возможно привлечение поручительства «Гарантийного фонда РТ» в размере до 50% от суммы микрозайма.

При сумме свыше 600 000 рублей требуется поручительство собственников бизнеса, залог движимого и недвижимого имущества. В случае недостаточности залогового обеспечения возможно поручительство «Гарантийного фонда РТ» в размере до 50% от суммы займа. Подробнее смотрите здесь.

Телефон горячей линии минэкономики РТ работает до 8 января с 8.00 до 20.00 — (843) 524−90−90. Горячая линия «Фонда поддержки предпринимательства РТ» работает 7.00 до 23.00 ежедневно по этому же номеру.