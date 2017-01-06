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12:05 (мск), источник: Интерфакс

В Москве до конца 2017 года пообещали открыть 15 новых станций метро

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — До конца 2017 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 30 км новых тоннелей и 15 станций метро. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Работы на площадках по строительству метро развернуты полным ходом. В этом году у нас ожидается очередной рекорд по вводу объектов метрополитена», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что на сегодня мобилизовано около 70% строителей, занятых на работах по строительству метро. «Рабочие-вахтовики приступили к работам в полном объеме. Те строители, которые проживают в столичном регионе, пока не все вышли из праздников», — сообщил Хуснуллин.

При этом он отметил, что в Москве наблюдается дефицит метростроителей. «В дальнейшем мы планируем мобилизовать еще до 10 тыс. дополнительных рабочих на объекты метро», — сказал глава стройкомплекса. Он отметил, что в 2016 году было построено около 20 км тоннелей и открыто пять станций метро.

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