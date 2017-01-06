Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
12:46 (мск), источник: НИА Самара

Дмитрий Азаров: «Надеюсь, что самарскими депутатами была проделана серьёзная работа по оценке достаточности тарифов»

Сенатор прокомментировал ситуацию, связанную с ростом тарифов на услуги ЖКХ в Самарской области в 2017 году.

В декабре минувшего года в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году тарифы на коммунальные услуги в Самарском регионе превысят предельные индексы роста, утвержденные Правительством РФ. По информации «Самарского обозрения», с соответствующим предложением к главе региона обратились депутаты городской думы Самары, предложив повысить тарифы в области не на минимальные 4,3%, а на 6,8%.

«Согласно постановлению от 19 декабря 2016 года, процент роста платы в Самарском регионе в 2017 году будет зависеть от типа муниципального образования и условий оказания коммунальных услуг и составлять от 4,3% до 6,8% от размера вносимой гражданами платы ЖКХ. Наибольший размер предельного индекса — 6,8% — применен в отношении Самары, Сергиевска, посёлков Сургут, Маяк, Шмидта, Гранный, Смышляевка, Рощинский, Черновкий, Черноречье, Марьевка, Михайло-Овсянка, Пестравка, Старопохвистнево, Суходол, Ильмень, Новоспасский, Обшаровка, Приволжье, Верхняя Орлянка. Наименьший (4,3 — 4,4%) — в отношении г. о. Тольятти и сызранских деревень Варламово и Рамено», — сообщается в газете.

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Самаре» 28 декабря член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров прокомментировал эту ситуацию:

— Конечно, меня несколько удивила позиция депутатов думы г. о. Самары. Вероятно, у граждан Самары благосостояние растёт быстрее, чем в Российской Федерации, поэтому и предлагается такое решение. Рассчитываю, что народные избранники всё-таки отражают мнение своих избирателей. При этом интересно разобраться в том, что подтолкнуло их к этому решению. Какая работа была проведена по экономическому анализу существующих тарифов, по использованию инвестиционной надбавки, которая есть в тарифах, и по реализации программы «платы за подключение»? Надеюсь, что самарскими депутатами всё же была проведена серьёзная работа по оценке достаточности тарифов, выявлению тех проблем, которые будут появляться, если тарифы вырастут вместе со среднероссийскими показателями. И депутаты найдут, что ответить своим избирателям и как обосновать свое решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Японец 20 лет не разговаривал со своей женой из-за обиды
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь