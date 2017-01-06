Дмитрий Азаров: «Надеюсь, что самарскими депутатами была проделана серьёзная работа по оценке достаточности тарифов»

В декабре минувшего года в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году тарифы на коммунальные услуги в Самарском регионе превысят предельные индексы роста, утвержденные Правительством РФ. По информации «Самарского обозрения», с соответствующим предложением к главе региона обратились депутаты городской думы Самары, предложив повысить тарифы в области не на минимальные 4,3%, а на 6,8%.

«Согласно постановлению от 19 декабря 2016 года, процент роста платы в Самарском регионе в 2017 году будет зависеть от типа муниципального образования и условий оказания коммунальных услуг и составлять от 4,3% до 6,8% от размера вносимой гражданами платы ЖКХ. Наибольший размер предельного индекса — 6,8% — применен в отношении Самары, Сергиевска, посёлков Сургут, Маяк, Шмидта, Гранный, Смышляевка, Рощинский, Черновкий, Черноречье, Марьевка, Михайло-Овсянка, Пестравка, Старопохвистнево, Суходол, Ильмень, Новоспасский, Обшаровка, Приволжье, Верхняя Орлянка. Наименьший (4,3 — 4,4%) — в отношении г. о. Тольятти и сызранских деревень Варламово и Рамено», — сообщается в газете.

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Самаре» 28 декабря член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров прокомментировал эту ситуацию: