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13:55 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк для поддержки гривни сегодня снова будет продавать доллары

Нацбанк объявил аукцион по продаже валюты объемом до 70 миллионов долларов.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины впервые в этом году объявил аукцион по продаже валюты объемом до 70 миллионов долларов, тогда как ранее он несколько дней подряд скупал валюту на межбанке.

Согласно сообщению на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимаются до 11:30.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 6 января, на 11:00 установились на уровне 26,65/27,05 гривны/доллар.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, в настоящее время установился на уровне 26,8740 гривны/доллар.

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