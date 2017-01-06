Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
10 обидных заблуждений о психологах
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
15:36 (мск), источник: Sputnik.by

Нацбанку предстоит уничтожить около десяти вагонов старых денег

К началу году из обращения было изъято около 9% банкнот образца 2000 года, если считать от суммы наличности. Чтобы уничтожить все деньги, потребуется 2,4 тысячи часов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Национальный банк Беларуси по состоянию на конец декабря 2016 года изъял из обращения 96% от суммы купюр образца 2000 года или 58% от их количества, уже уничтожено 177,5 миллиона вышедших из употребления банкнот.

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года банкноты образца 2000 года прекратили хождение в стране, их больше не принимают в качестве платежных средств ни в одном предприятии торговли и услуг, которые работают с наличностью. Старые денежные купюры подлежат уничтожению.

Читайте также
Торги 6 декабря завершились падением доллара и евро

«В Нацбанке подсчитали, что 15 лет в обороте ходило 600 миллионов купюр образца 2000 года разного достоинства. Это составляет около 7,5 тысячи контейнеров, используемых для межбанковских перевозок, или 600 тонн банкнот», — сообщает газета «СБ: Беларусь сегодня».

По подсчетам регулятора, для одновременной перевозки к месту уничтожения потребовалось бы не менее десяти железнодорожных вагонов. Однако, так как старые деньги выводились из оборота постепенно, таких усилий не потребуется.

По данным НБРБ, в период с 1 июля и до конца года из обращения было выведено около 96% от суммы и 58% от количества банкнот образца 2000 года. Почти две трети мелких денег, используемых в основном для размена, еще находятся на руках граждан. Их поступление ожидается в первом квартале текущего года, однако, как показывает опыт, в кассы центробанков возвращается только половина таких банкнот.

«Купюры образца 2000 года завершают путь там же, где дожидались своего часа новые купюры — в Центральном хранилище Национального банка. Они поступают туда в опломбированных контейнерах и измельчаются в специальном устройстве. За два часа работы этот агрегат превращает полтонны денег в мелкую стружку. Легко подсчитать, что для переработки 600 тонн ему понадобится 2400 часов, или 100 суток беспрерывной работы при полной загрузке», — пишет издание.

На начало января было уничтожено 177,5 млн экземпляров банкнот образца 2000 года, что составило более 58% от поступившей денежной наличности. Процесс уничтожения продолжится и будет завершен после поступления последней банкноты образца 2000 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы - гражданка Казахстана
Покидающий свой пост глава Пентагона пожаловался на Путина
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Президент Филиппин осмотрел российский корабль в порту Манилы
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Папа римский поздравил православный мир с наступающим Рождеством
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь