Нацбанку предстоит уничтожить около десяти вагонов старых денег

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года банкноты образца 2000 года прекратили хождение в стране, их больше не принимают в качестве платежных средств ни в одном предприятии торговли и услуг, которые работают с наличностью. Старые денежные купюры подлежат уничтожению.

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Национальный банк Беларуси по состоянию на конец декабря 2016 года изъял из обращения 96% от суммы купюр образца 2000 года или 58% от их количества, уже уничтожено 177,5 миллиона вышедших из употребления банкнот.

«В Нацбанке подсчитали, что 15 лет в обороте ходило 600 миллионов купюр образца 2000 года разного достоинства. Это составляет около 7,5 тысячи контейнеров, используемых для межбанковских перевозок, или 600 тонн банкнот», — сообщает газета «СБ: Беларусь сегодня».

По подсчетам регулятора, для одновременной перевозки к месту уничтожения потребовалось бы не менее десяти железнодорожных вагонов. Однако, так как старые деньги выводились из оборота постепенно, таких усилий не потребуется.

По данным НБРБ, в период с 1 июля и до конца года из обращения было выведено около 96% от суммы и 58% от количества банкнот образца 2000 года. Почти две трети мелких денег, используемых в основном для размена, еще находятся на руках граждан. Их поступление ожидается в первом квартале текущего года, однако, как показывает опыт, в кассы центробанков возвращается только половина таких банкнот.

«Купюры образца 2000 года завершают путь там же, где дожидались своего часа новые купюры — в Центральном хранилище Национального банка. Они поступают туда в опломбированных контейнерах и измельчаются в специальном устройстве. За два часа работы этот агрегат превращает полтонны денег в мелкую стружку. Легко подсчитать, что для переработки 600 тонн ему понадобится 2400 часов, или 100 суток беспрерывной работы при полной загрузке», — пишет издание.

На начало января было уничтожено 177,5 млн экземпляров банкнот образца 2000 года, что составило более 58% от поступившей денежной наличности. Процесс уничтожения продолжится и будет завершен после поступления последней банкноты образца 2000 года.