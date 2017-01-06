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15:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Торги 6 декабря завершились падением доллара и евро

Курсы доллара и евро и евро упали по итогам торгов 6 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Евро потерял 0,19% стоимости или 0,4 копейки до 2,0676 белорусского рубля.

Доллар подешевел сразу на 0,59% или 1,15 копейки до 1,9538 белорусского рубля. С начала января американская валюта сдала на 0,24%.

А вот российский рубль снова пошел вверх и обновил исторический максимум. Он вырос в цене на 1,36 копейки или 0,42% до 3,2769 белорусских рублей за сотню российских.

В итоге корзина валют не изменила свою стоимость.

Напомним, на торгах в четверг, 5 января, уменьшился курс доллара.

Подготовила Юлия РАК.

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