Торги 6 декабря завершились падением доллара и евро

Евро потерял 0,19% стоимости или 0,4 копейки до 2,0676 белорусского рубля.

Доллар подешевел сразу на 0,59% или 1,15 копейки до 1,9538 белорусского рубля. С начала января американская валюта сдала на 0,24%.

А вот российский рубль снова пошел вверх и обновил исторический максимум. Он вырос в цене на 1,36 копейки или 0,42% до 3,2769 белорусских рублей за сотню российских.

В итоге корзина валют не изменила свою стоимость.

Напомним, на торгах в четверг, 5 января, уменьшился курс доллара.

Подготовила Юлия РАК.