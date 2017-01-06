В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств

Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 000, — говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

Напомним, ранее процедура длилась 1−2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

Накануне IPress.ua сообщал, что д в 1 февраля 2017 будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

Отметим, в Украине в 2017 году начнется постепенный переход к применению страховой медицины, который продлится три года.