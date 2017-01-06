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15:51 (мск), источник: Ipress.ua

В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств

Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ Минздрава, благодаря которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут поступить в Украину за 17 дней.

Источник: Ipress.ua

Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 000, — говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

Напомним, ранее процедура длилась 1−2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

Накануне IPress.ua сообщал, что д в 1 февраля 2017 будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

Отметим, в Украине в 2017 году начнется постепенный переход к применению страховой медицины, который продлится три года.

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