В НБУ посоветовали, как оплачивать покупки дороже 50 тыс. грн
В Национальном банке Украины назвали три способа, с помощью которых можно оплатить покупки, стоимостью более 50 000 гривен.
В Национальном банке Украины назвали три способа, с помощью которых можно оплатить покупки, стоимостью более 50 000 гривен.
В Национальном банке Украины назвали три способа, с помощью которых можно оплатить покупки, стоимостью более 50 000 гривен.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Facebook НБУ.
Так, отныне расплатиться за товары и услуги, дороже 50 тыс. гривен можно одним из следующих способов:
1. С помощью платежной карты через терминал заведения торговли / торговых услуг.
2. Перечислив средства со своего счета в банке на банковский счет продавца.
3. Путем внесения наличных в кассу банка для перечисления на счет продавца.