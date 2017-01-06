В НБУ посоветовали, как оплачивать покупки дороже 50 тыс. грн

В Национальном банке Украины назвали три способа, с помощью которых можно оплатить покупки, стоимостью более 50 000 гривен.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Facebook НБУ.

Так, отныне расплатиться за товары и услуги, дороже 50 тыс. гривен можно одним из следующих способов:

1. С помощью платежной карты через терминал заведения торговли / торговых услуг.

2. Перечислив средства со своего счета в банке на банковский счет продавца.

3. Путем внесения наличных в кассу банка для перечисления на счет продавца.