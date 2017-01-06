AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
Китайский
Китайский
Продавцы, реализующие товар через систему, получили уведомление в письме.
«Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой
В конце декабря пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на Aliexpress, прошедшей 11 ноября.