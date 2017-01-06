В Украине количество частных предпринимателей уменьшилось на 128 тысяч
Наибольшее количество закрытий ФЛП зафиксировано в Киевской области.
Наибольшее количество закрытий ФЛП зафиксировано в Киевской области.
В Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, сообщает «Экономическая правда».
Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей. Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области. Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).
Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических
Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно — так называемых «спящих ФЛП».