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19:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине количество частных предпринимателей уменьшилось на 128 тысяч

Наибольшее количество закрытий ФЛП зафиксировано в Киевской области.

Источник: Telegraf.com.ua

В Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, сообщает «Экономическая правда».

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Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей. Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области. Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно — так называемых «спящих ФЛП».

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