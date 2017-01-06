Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

В результате сокращения сети 120 человек останутся без работы. Четыре из шести подлежащих закрытию ресторанов находятся в Лондоне.

По словам представителей Оливера, рынок стал жестче, а «брексит» лишь усилил неопределенность рынка.

Падение фунта по отношению к евро также означает, что специфические итальянские продукты стали дороже для британских предпринимателей.

Как сообщил управляющий делами Оливера Саймон Блэгден, каждый ресторан их сети должен привлекать не менее 3 тысяч гостей в неделю, чтобы оставаться на плаву, но это возможно не во всех районах Британии.

При этом британская компания по-прежнему планирует открыть 22 новых ресторана итальянской кухни за рубежом.

Кроме того, в прошлом году Оливер заявил о намерении вернуть себе контроль над маркой Jamie’s Italian в Австралии.