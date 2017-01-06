Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов
Легендарный британский телеведущий и повар Джейми Оливер закрывает шесть из 42 ресторанов итальянской кухни на территории Британии.
Легендарный британский телеведущий и повар Джейми Оливер закрывает шесть из 42 ресторанов итальянской кухни на территории Британии.
В результате сокращения сети 120 человек останутся без работы. Четыре из шести подлежащих закрытию ресторанов находятся в Лондоне.
По словам представителей Оливера, рынок стал жестче, а «брексит» лишь усилил неопределенность рынка.
Падение фунта по отношению к евро также означает, что специфические итальянские продукты стали дороже для британских предпринимателей.
Как сообщил управляющий делами Оливера Саймон Блэгден, каждый ресторан их сети должен привлекать не менее 3 тысяч гостей в неделю, чтобы оставаться на плаву, но это возможно не во всех районах Британии.
При этом британская компания
Кроме того, в прошлом году Оливер заявил о намерении вернуть себе контроль над маркой Jamie’s Italian в Австралии.
Еще в 2013 году