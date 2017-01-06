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22:24 (мск), источник: РБК - Украина

НБУ определил перечень банков для участия в валютной интервенции

Национальный банк Украины определил перечень банков для участия в I квартале 2017 года в валютной интервенции по форме запроса относительно лучшего курса. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Источник: Reuters

Сообщается, что по обновленным критериям отбора банков для участия в такой форме валютной интервенции, которые вступили в силу с 6 января 2017 года, в запросе относительно лучшего курса смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

В частности, в перечень банков-участников валютной интервенции в I квартале 2017 года вошли: «Альфа-Банк», «Банк инвестиций и сбережений», «ВТБ Банк», «Диамантбанк», «ИНГ Банк Украина», «Креди Агриколь Банк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», ПриватБанк, банк «Пивденный», «Прокредит Банк», «Проминвестбанк», «ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», «Ситибанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк» и «Укрсоцбанк».

Процесс будет происходить путем запроса цены у банков на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы Bloomberg и Reuters. Получив предложения банков, НБУ заключает договор с тем банком, который предложил лучшую цену.

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