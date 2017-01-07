Более сотни единиц сомнительной спиртной продукции изъяли в Хабаровском крае
Очередную проверку провел региональный Роспотребнадзор.
Очередную проверку провел региональный Роспотребнадзор.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели 55 внеплановых проверок на предмет производства и оборота алкогольных суррогатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В результате в шести розничных предприятиях торговли выявили и арестовали 101 единицу спиртсодержащей непищевой продукции. В отношении в лиц, совершивших административные правонарушения, составлены протоколы.
Напомним, что в середине декабря в Иркутске 53 человека скончались от отравления концентратом для ванн «Боярышник». После этого по всей стране, в том числе и в Хабаровском крае, начались проверки точек продаж спиртосодержащих жидкостей.