Более сотни единиц сомнительной спиртной продукции изъяли в Хабаровском крае

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели 55 внеплановых проверок на предмет производства и оборота алкогольных суррогатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мероприятия прошли в рамках реализации постановления Главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».



В результате в шести розничных предприятиях торговли выявили и арестовали 101 единицу спиртсодержащей непищевой продукции. В отношении в лиц, совершивших административные правонарушения, составлены протоколы.

Напомним, что в середине декабря в Иркутске 53 человека скончались от отравления концентратом для ванн «Боярышник». После этого по всей стране, в том числе и в Хабаровском крае, начались проверки точек продаж спиртосодержащих жидкостей.