Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Порошенко призвал граждан не повторять ошибок столетней давности
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
06:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Более сотни единиц сомнительной спиртной продукции изъяли в Хабаровском крае

Очередную проверку провел региональный Роспотребнадзор.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели 55 внеплановых проверок на предмет производства и оборота алкогольных суррогатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мероприятия прошли в рамках реализации постановления Главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В результате в шести розничных предприятиях торговли выявили и арестовали 101 единицу спиртсодержащей непищевой продукции. В отношении в лиц, совершивших административные правонарушения, составлены протоколы.

Напомним, что в середине декабря в Иркутске 53 человека скончались от отравления концентратом для ванн «Боярышник». После этого по всей стране, в том числе и в Хабаровском крае, начались проверки точек продаж спиртосодержащих жидкостей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Культурные учреждения Хабаровского края проверяют на соблюдение мер по профилактике ОРВИ
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на выборах
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Путин сказал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Православные верующие встречают Рождество Христово
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь