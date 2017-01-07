Торги иностранными валютами на KASE снизились вдвое в 2016 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В 2016 году объем торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE), включая операции валютного свопа, составил 36 124,4 млрд тенге (эквивалент 104 863,0 млн долларов США) и снизился относительно 2015 года на 45,4% (на 66,5% в долларовом выражении). Об этом сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи.

Средневзвешенный курс тенге к доллару США, рассчитанный по всем сделкам основной (утренней) торговой сессии KASE за период с 05.01.16 по 30.12.16, составил 342,37 тенге за доллар США, по всем биржевым сделкам — 342,06 тенге за доллар США.